Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря «Зенита» здесь и сейчас

Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря «Зенита» здесь и сейчас
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря «Зенита» на сегодняшний день. Он выделил 21-летнего Богдана Москвичёва, который вернулся из аренды в «Оренбурге», где был основным голкипером в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

«Я считаю, что самый перспективный вратарь «Зенита» сейчас — это Москвичёв. Он не только моложе, он по игре и игровым качествам [лучше]», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Материалы по теме
«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android