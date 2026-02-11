Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря «Зенита» здесь и сейчас

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря «Зенита» на сегодняшний день. Он выделил 21-летнего Богдана Москвичёва, который вернулся из аренды в «Оренбурге», где был основным голкипером в первой части нынешнего сезона Мир РПЛ.

«Я считаю, что самый перспективный вратарь «Зенита» сейчас — это Москвичёв. Он не только моложе, он по игре и игровым качествам [лучше]», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.