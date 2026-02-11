Тренер «Тоттенхэма» Франк прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о поражении в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2).

«Я понимаю разочарование болельщиков. Мы оказались в ситуации, в которой не хотели бы быть, и мы очень усердно работаем днём ​​и ночью, чтобы изменить её. Я также думаю, что эта ситуация, справедливо сказать, длится уже почти два года, и это было в конце прошлого сезона — очевидно, что нам трудно справляться с европейскими турнирами и Премьер-лигой. Это то, чему мне, команде, клубу, игрокам нужно научиться, чтобы улучшить свою физическую и психологическую подготовку для решения этой проблемы.

Частично это, конечно, связано с 11 или 10 травмами плюс дисквалификация, плюс ещё одна сегодня, что, конечно, не помогает в такой ситуации. Затем мы встречаемся с «Ньюкаслом», который в последнее время испытывает некоторые трудности, посмотрите, что они показывают на поле по сравнению с тем, что они делали в последние три года. Думаю, справедливо сказать, что для нас это совсем другое. Думаю, «Ньюкасл» был лучше в первом тайме. Мы очень хорошо вернулись в игру. Затем, думаю, это стало своего рода символом нашего сезона: у нас был переход в атаку, потом мы сделали неточный пас и плохо оборонялись, что привело к 1:2», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.