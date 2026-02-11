Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Франк прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Ньюкаслом»

Тренер «Тоттенхэма» Франк прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Ньюкаслом»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался о поражении в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Тшау – 45+5'     1:1 Грей – 64'     1:2 Рэмси – 68'    

«Я понимаю разочарование болельщиков. Мы оказались в ситуации, в которой не хотели бы быть, и мы очень усердно работаем днём ​​и ночью, чтобы изменить её. Я также думаю, что эта ситуация, справедливо сказать, длится уже почти два года, и это было в конце прошлого сезона — очевидно, что нам трудно справляться с европейскими турнирами и Премьер-лигой. Это то, чему мне, команде, клубу, игрокам нужно научиться, чтобы улучшить свою физическую и психологическую подготовку для решения этой проблемы.

Частично это, конечно, связано с 11 или 10 травмами плюс дисквалификация, плюс ещё одна сегодня, что, конечно, не помогает в такой ситуации. Затем мы встречаемся с «Ньюкаслом», который в последнее время испытывает некоторые трудности, посмотрите, что они показывают на поле по сравнению с тем, что они делали в последние три года. Думаю, справедливо сказать, что для нас это совсем другое. Думаю, «Ньюкасл» был лучше в первом тайме. Мы очень хорошо вернулись в игру. Затем, думаю, это стало своего рода символом нашего сезона: у нас был переход в атаку, потом мы сделали неточный пас и плохо оборонялись, что привело к 1:2», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

Материалы по теме
«МЮ» еле спасся на 90+6-й минуте! Но всё равно оставил беднягу Фрэнка без стрижки
«МЮ» еле спасся на 90+6-й минуте! Но всё равно оставил беднягу Фрэнка без стрижки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android