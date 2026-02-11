Скидки
«Почему бы и нет?» Титов — о возможном переходе Кисляка в бразильский клуб

Ветеран «Спартака» Егор Титов отреагировал на слухи, что к полузащитнику ПФК ЦСКА Матвею Кисляку есть интерес со стороны бразильских клубов. В частности, по данным СМИ, в услугах россиянина заинтересованы «Фламенго» и «Палмейрас».

– Появились слухи про Кисляка и интерес к нему со стороны бразильских клубов – «Палмейраса» и «Фламенго». Стоит ли российским футболистам вообще смотреть в сторону чемпионата Бразилии?
– Думаю, если это и случится, то это будет первопроходец. Но почему бы и нет? Матвей очень хорошо заявил о себе в нашем чемпионате. Мы видим, насколько он качественный футболист, а ему всего 20 лет. Поэтому я не удивлюсь, если такой переход действительно состоится, — приводит слова Титова Metaratings.

«Что он забыл в Бразилии?» Бубнов — о слухах, связывающих Кисляка с «Фламенго»
