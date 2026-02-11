Главный тренер «Ньюкасла» Хау: «Тоттенхэм» забил вопреки ходу матча

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал победу в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1). В составе «Ньюкасла» отличились Малик Тшау и Джейкоб Рэмси. За «Тоттенхэм» забитым мячом отметился Арчи Грей.

«Сегодня мы показали хорошую игру. Странная игра, потому что, думаю, мы не заслуживали ничьей, когда «Тоттенхэм» забил вопреки ходу матча. Большое спасибо ребятам, потому что игра могла уйти от нас, но мы очень хорошо отреагировали, забили второй гол и, к счастью, отлично оборонялись в последние несколько минут», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».