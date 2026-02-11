Гурцкая заявил, что «Спартаку» необходимо усиление состава

Футбольный агент Тимур Гурцкая полагает, что московскому «Спартаку» нужно усилить состав команды. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Нужно какое-то усиление. Что-то не так, раз они идут на шестом месте.

— Думаешь, будет?

— Я думаю, что не будет. А за счёт чего они станут играть сильнее?

— А почему они не могут играть сильнее? С учётом того, что у них очень неплохой состав.

— Хороший состав. А в защите что происходит? В опорной зоне что поменялось? У них Зобнин играет на трёх позициях. Человек, который, в принципе, пенсионного возраста, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».