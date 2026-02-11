Томас Франк ответил, будет ли он руководить «Тоттенхэмом» в следующем матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк ответил на вопрос о возможном уходе на фоне неудачной серии команды. Серия без побед «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге составляет восемь матчей. Команда сыграет с «Арсеналом» в матче 27-го тура чемпионата Англии 22 февраля.

— Будете ли вы по-прежнему руководить командой в матче с «Арсеналом»?

— Да, я убеждён, что буду. Я понимаю этот вопрос, и понимаю, что легко указать на меня, но я также думаю, что дело не только в главном тренере, владельцах, директорах, игроках или персонале. Дело во всех. Если ты делаешь что-то правильно, создаёшь нечто, что может сохраниться. Конечно, сейчас мы не занимаем лидирующие позиции. Все знают — директора, владельцы, я сам — в каком положении мы находимся, в чём нам нужно прибавить и что нам нужно сделать лучше. Именно над этим мы сейчас усердно работаем», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 29 очков за 26 матчей.