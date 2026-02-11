Скидки
Бубнов объяснил, почему считает Юрия Жиркова лучше Андрея Аршавина

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил, почему поставил в собственном рейтинге лучших российских игроков XXI века Юрия Жиркова выше Андрея Аршавина. Экс-защитник «Челси» и ЦСКА Жирков занял второе место в рейтинге Бубнова. Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала» Аршавин — четвёртое.

— Смотри, по Жиркову я не сказал. Он единственный из всех наших футболистов в XXI веке, кто был номинирован на лучшего игрока. «Золотой мяч», короче.

— Как это? А Аршавин? Четвёртым или шестым был вроде.
— Четвёртым?!

— Или шестым. В первой десятке Аршавин точно был.
— И Жирков тоже был.

— Нет. Точно нет.
— Был! Я специально сегодня смотрел, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Юрий Жирков был номинантом на «Золотой мяч» в 2008 году после успешного выступления на чемпионате Европы, где сборная России завоевала бронзовые награды. Жирков попал в число 30 номинантов, но не получил ни одного балла в финальной части голосования. Андрей Аршавин был номинирован на «Золотой мяч» в 2008 и 2009 годах. В 2008-м Аршавин занял шестое место в голосовании, набрав 64 балла.

Комментарии
