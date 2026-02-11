Томас Франк ответил, уверен ли он, что является подходящим для работы в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк после поражения в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2) ответил на вопрос о возможном уходе. «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 29 очков за 26 матчей.

— Насколько вы уверены, что являетесь подходящим человеком для этой работы? Сохранилась ли у вас эта вера?

— На 1000% уверен. Я также на 1000% уверен, что никогда не ожидал, что мы окажемся в такой ситуации, с 11 или 12 травмами в конце этого периода и с тем, с чем мы столкнулись. Но я знаю, что когда нужно что-то построить и преодолеть трудности, нужно проявить невероятную стойкость. Думаю, справедливо будет сказать, что до меня в таком положении было несколько человек, не только из «Тоттенхэма», но и из многих других клубов, которые много раз теряли самообладание, и я думаю, что нужно сохранять спокойствие, продолжать двигаться вперёд, бороться и делать всё правильно, убедиться, что мы держимся вместе, потому что мы сможем это сделать, только если будем держаться вместе. Это руководство, это лидеры, это игроки, это персонал, это я и это болельщики. Мы пройдём через это только вместе», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.