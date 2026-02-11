Орлов: «Краснодар» рановато начал хорошо играть

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что «Краснодар» слишком рано набрал хорошую физическую форму на зимних сборах. В таком темпе энергии команды может не хватить на весеннюю часть сезона, отмечает эксперт.

«Краснодар» сейчас в хорошей форме. Не знаю, дотянут ли они в этой форме до весенних матчей. Они рановато начали хорошо играть, физическая форма [уже сейчас] хорошая», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.