Игорь Шалимов: к следующей зиме «Спартак» должен быть в двух-трёх очках от лидера РПЛ

Комментарии

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о московском «Спартаке» и новом тренере команды Хуане Карседо. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Он сейчас находит общий язык [с командой], обстановка там, но… Как мне кажется, у «Спартака» ставка на следующий год идёт. Этот год? А что они могут занять? Кубок, да. Но если ты акцент делаешь на Кубок, то там должен играть основной состав. Они подписали [Карседо] на два с половиной года. Я думаю, что ставка на следующий год. И там реально к зиме должен быть результат. В двух-трёх очках должны быть от первого места», — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Шалимов высказался о готовящемся переходе Козлова в ЦСКА
