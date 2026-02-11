Гвардиола: Холанду приходится справляться со своими показателями и ожиданиями

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форварде Эрлинге Холанде.

«Проблема Эрлинга в том, что ему приходится справляться со своими показателями и ожиданиями. Это непросто — делать это на протяжении многих-многих лет. Это для него вызов. Когда от тебя ожидают пять голов за сезон, ты можешь совершенствоваться и совершенствоваться.

Мы выиграли требл благодаря его приходу. Он забил, я не знаю, сколько голов в том первом сезоне, и ожидания были высокими. Когда он не забивает четыре или пять игр, это просто стечение обстоятельств. Мы не можем забывать, что в последних играх у него, возможно, не было желаемых показателей, но мы находимся в том положении, в котором находимся, благодаря ему. Если бы Эрлинг не забивал три четверти сезона, я не знаю, кто бы забил. Наши позиции в Лиге чемпионов и особенно в Премьер-лиге без Эрлинга были бы невозможны», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний Эрлинг Холанд провёл 25 матчей, в которых забил 21 мяч и отдал шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и семь голов в Лиге чемпионов.