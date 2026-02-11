Скидки
Обляков: теперь Тороп будет сниться «Зениту» в страшных снах!

Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался по итогам второго зимнего сбора команды и подвёл итоги Winline Зимнего Кубка РПЛ. В заключительном матче турнира армейцы обыграли «Зенит» (2:2, 4:3 пен.). ЦСКА завоевал этот межсезонный трофей. Обляков пошутил, что вратарь армейцев Владислав Тороп будет сниться «Зениту» в кошмарах, ведь он выиграл очередную серию пенальти против сине-бело-голубых.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

«Армейцы, всем привет! Завершили второй сбор и выступление на Зимнем Кубке РПЛ победой над «Зенитом». Отличная работа всей команды, и отдельное упоминание Славе [Торопу] — уже вторую серию пенальти берёт от «Зенита», теперь он, похоже, снится им в страшных снах!

На турнире были разные матчи: эмоциональный поединок с «Краснодаром», братская встреча с «Динамо» и принципиальная битва с «Зенитом». Спасибо всем за поддержку и веру в команду!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

ЦСКА обыграл «Зенит» по пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ
