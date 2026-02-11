Обляков: теперь Тороп будет сниться «Зениту» в страшных снах!

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался по итогам второго зимнего сбора команды и подвёл итоги Winline Зимнего Кубка РПЛ. В заключительном матче турнира армейцы обыграли «Зенит» (2:2, 4:3 пен.). ЦСКА завоевал этот межсезонный трофей. Обляков пошутил, что вратарь армейцев Владислав Тороп будет сниться «Зениту» в кошмарах, ведь он выиграл очередную серию пенальти против сине-бело-голубых.

«Армейцы, всем привет! Завершили второй сбор и выступление на Зимнем Кубке РПЛ победой над «Зенитом». Отличная работа всей команды, и отдельное упоминание Славе [Торопу] — уже вторую серию пенальти берёт от «Зенита», теперь он, похоже, снится им в страшных снах!

На турнире были разные матчи: эмоциональный поединок с «Краснодаром», братская встреча с «Динамо» и принципиальная битва с «Зенитом». Спасибо всем за поддержку и веру в команду!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.