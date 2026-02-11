Скидки
Все новости
Торпедо — Кыргызалтын, результат контрольного матча 11 февраля 2026, счет 2:1

«Торпедо» победило «Кыргызалтын» в контрольном матче
Завершился контрольный матч, в котором встречались российское «Торпедо» и «Кыргызалтын» из Кыргызстана. Команды играли в Белеке (Турция). «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1.

В составе автозаводцев забитыми мячами отметились нападающий Алексей Каштанов и полузащитник Садыг Багиев. Единственный гол «Кыргызалтын» забил в концовке на 89-й минуте.

В предыдущем контрольном матче «Торпедо» обыграло «Пари Нижний Новгород» со счётом 4:2. Встреча прошла 7 февраля.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

Комментарии
