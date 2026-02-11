В Азербайджане ответили на слова Мостового о превосходстве российских команд

Бывший тренер азербайджанского «Нефтчи» Агасалим Мирджавадов отреагировал на заявления экс-футболиста «Сельты» и сборной России Александра Мостового. Ранее Мостовой заявил, что ведущие российские клубы сильнее «Карабаха», которому удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА текущего сезона.

«Они прекрасно понимают, почему не играют в еврокубках. Среди постсоветских стран «Карабах» сейчас лучший, поэтому все мысли сейчас на них. Кто-то хвалит и восхищается, но находятся и такие, как Мостовой с Шикуновым. Поэтому к критическим высказываниям из России нужно относиться спокойно и хладнокровно. Не все воспринимают успехи агдамского клуба.

Слова Мостового о том, что российские клубы сильнее «Кайрата» и «Карабаха», ничем, кроме как завистью, не назовёшь. Да, чемпионат России сильнее азербайджанской лиги, но по игре «Карабах» не слабее никого. Мостовой всегда мне импонировал как футболист, но его суждения довольно слабы и непрофессиональны. Так принижать успехи одного клуба может лишь завистливый человек», — приводит слова Мирджавадова Azeri Sport.