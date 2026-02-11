Скидки
Орлов: не могу понять, в чём сила Луиса Энрике из «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов в критическом ключе высказался о вингере «Зенита» Луисе Энрике.

— Для чего взят за дорого Луис Энрике? Сколько ждать от него адаптации. Он слабо выглядит и не помогает результатам «Зенита».
— В матче с «Краснодаром» [в Зимнем Кубке РПЛ] не только он не помогал «Зениту». Я согласен, тоже не могу понять, в чём его сила. Ведь так его хвалит Анчелотти в сборной Бразилии. Он увидел, что Энрике может обыграть один в один, да. Но где вся остальная деятельность на футбольном поле? И он не очень активен в «Зените», когда играет. Малком был намного активнее, всё время шёл в игру. Энрике не так часто открывается, просит мяч, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит»
