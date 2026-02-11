Тренер «Рубина» Франк Артига подвёл итоги второго зимнего сбора

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о втором зимнем тренировочном сборе.

— Каковы итоги второго сбора?

— Мы уже внедряем определённые компоненты. Например, в обороне в фазе без мяча мы располагаемся выше, активно используем прессинг. При этом в фазе прессинга есть кое-какие моменты, которые требуют корректировки. Кроме того, нам хотелось бы больше владеть мячом, но этот компонент потребует чуть больше времени и больше работы. Наша задача — работать, действовать интенсивно, добиваться результатов. Со временем команда будет приобретать тот почерк, который свойственен моим командам, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».