Тренер «Рубина» Франк Артига подвёл итоги второго зимнего сбора

Тренер «Рубина» Франк Артига подвёл итоги второго зимнего сбора
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о втором зимнем тренировочном сборе.

— Каковы итоги второго сбора?
— Мы уже внедряем определённые компоненты. Например, в обороне в фазе без мяча мы располагаемся выше, активно используем прессинг. При этом в фазе прессинга есть кое-какие моменты, которые требуют корректировки. Кроме того, нам хотелось бы больше владеть мячом, но этот компонент потребует чуть больше времени и больше работы. Наша задача — работать, действовать интенсивно, добиваться результатов. Со временем команда будет приобретать тот почерк, который свойственен моим командам, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».


