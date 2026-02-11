Скидки
Березовский: Максименко работой заслужил доверие в «Спартаке», но расслабляться нельзя

Березовский: Максименко работой заслужил доверие в «Спартаке», но расслабляться нельзя
Бывший вратарь Роман Березовский отреагировал на новость о пролонгации контракта голкипера Александра Максименко с московским «Спартаком». Накануне в СМИ появилась информация, что стороны продлили соглашение до 2027 года.

«К Максименко полное доверие в «Спартаке». Он заслужил его своей работой. Саша выиграл в своё время конкуренцию у Селихова — сильного вратаря. Максименко рассматривают номером один. Но расслабляться нельзя. В спортивной жизни всегда присутствует конкуренция. Твоё место могут занять молодые и перспективные ребята», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Гурцкая заявил, что «Спартаку» необходимо усиление состава
