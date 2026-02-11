Каха Каладзе: раньше Серия А была лучшей в Европе, сейчас качества стало меньше

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе высказался о силе итальянского первенства. Каладзе выступал за «Милан» с 2001 по 2010 год, с 2017-го Каха является мэром города Тбилиси.

— Каха, это всё ещё ваш «Милан»?

— Конечно, нет, потому что Сильвио Берлускони больше нет. И в целом изменился весь итальянский футбол. Когда я приехал, Серия А была лучшей лигой Европы, топ-игроки выступали не только в «Милане», «Интере» или «Юве», но и в «Парме», «Фиорентине», «Лацио» или «Роме». Сегодня качество итальянского первенства заметно ниже, — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.