Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каха Каладзе: раньше Серия А была лучшей в Европе, сейчас качества стало меньше

Каха Каладзе: раньше Серия А была лучшей в Европе, сейчас качества стало меньше
Комментарии

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе высказался о силе итальянского первенства. Каладзе выступал за «Милан» с 2001 по 2010 год, с 2017-го Каха является мэром города Тбилиси.

— Каха, это всё ещё ваш «Милан»?
— Конечно, нет, потому что Сильвио Берлускони больше нет. И в целом изменился весь итальянский футбол. Когда я приехал, Серия А была лучшей лигой Европы, топ-игроки выступали не только в «Милане», «Интере» или «Юве», но и в «Парме», «Фиорентине», «Лацио» или «Роме». Сегодня качество итальянского первенства заметно ниже, — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Златан Ибрагимович: чемпионы зимних Олимпийских игр — ненормальные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android