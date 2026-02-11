«Тоттенхэм» уволил Томаса Франка с поста главного тренера — The Athletic

Английский «Тоттенхэм Хотспур» отправил в отставку Томаса Франка с поста главного тренера. Об этом сообщил The Athletic.

Отмечается, что клуб разрабатывает несколько запасных планов, чтобы найти замену Томасу Франку. 52-летний датский специалист возглавил команду в июне 2025 года.

Серия без побед «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге составляет восемь матчей. «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. На общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занял четвёртое место, заработав 17 очков за восемь игр, и напрямую вышел в 1/8 финала.