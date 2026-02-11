Орлов: у «Зенита» нет игровых связей, мяч летит, как булыжник

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах с игровыми связями в «Зените».

«Всё-таки футбол — игра командная, всё взаимосвязано. Ты получаешь мячи от партнёра. И вопрос в том, как ты получаешь. Либо мяч летит к тебе, как булыжник. Или тебе дают его на блюдечке с голубой каёмочкой, что ты уже первым касанием можешь с ходу идти в обыгрыш. И вот сейчас у «Зенита» нет игровых связей вот таких», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.