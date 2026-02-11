Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Глебов: могу говорить, что меня хочет «Барселона», но какой толк?

Игрок ЦСКА Глебов: могу говорить, что меня хочет «Барселона», но какой толк?
Комментарии

Молодой полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов отреагировал на слухи в СМИ об интересе со стороны европейских клубов.

— Твой агент неоднократно заявлял об интересе к тебе со стороны клубов из топ-5 лиг. Тебе об этом что-то известно?
— Я общаюсь с ним на эту тему, можем встретиться. Слухи – это слухи. Не вижу смысла обсуждать уход в Европу, пока не будет официального предложения в ЦСКА. Я могу, конечно, ходить и говорить, что меня якобы хочет «Барселона», но какой от этого толк?

— Когда ты настроен уезжать?
— Не могу сказать, что хочу перейти в Европу завтра или через полгода. Когда будет предложение, тогда и будем думать. Если настанет момент, когда предложение устроит ЦСКА, меня и третью сторону, тогда уже можно будет рассматривать. Сейчас я нахожусь в ЦСКА и безумно этому рад, хочу тут повышать свой уровень и, конечно, приносить пользу команде, — приводит слова Глебова «Советский спорт».

Материалы по теме
ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Видео
ЦСКА взял трофей в чужом матче! В паре «Динамо» и «Краснодара» проиграли и те, и те
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android