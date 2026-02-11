Игрок ЦСКА Глебов: могу говорить, что меня хочет «Барселона», но какой толк?

Молодой полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов отреагировал на слухи в СМИ об интересе со стороны европейских клубов.

— Твой агент неоднократно заявлял об интересе к тебе со стороны клубов из топ-5 лиг. Тебе об этом что-то известно?

— Я общаюсь с ним на эту тему, можем встретиться. Слухи – это слухи. Не вижу смысла обсуждать уход в Европу, пока не будет официального предложения в ЦСКА. Я могу, конечно, ходить и говорить, что меня якобы хочет «Барселона», но какой от этого толк?

— Когда ты настроен уезжать?

— Не могу сказать, что хочу перейти в Европу завтра или через полгода. Когда будет предложение, тогда и будем думать. Если настанет момент, когда предложение устроит ЦСКА, меня и третью сторону, тогда уже можно будет рассматривать. Сейчас я нахожусь в ЦСКА и безумно этому рад, хочу тут повышать свой уровень и, конечно, приносить пользу команде, — приводит слова Глебова «Советский спорт».