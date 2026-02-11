Скидки
Кирилл Глебов выделил сильнейших нападающих в РПЛ

Кирилл Глебов выделил сильнейших нападающих в РПЛ
Молодой полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов выделил сильнейших нападающих в Мир РПЛ на данный момент. Он отметил Джона Кордобу из «Краснодара» и Артёма Дзюбу из «Акрона».

— Джон Кордорба – один из лучших игроков в нашей лиге, высококлассный форвард. А что касается поведения Кордобы – тут судить не мне, оставим это его зрителям и фанатам.

— Его можно назвать самым противным нападающим в РПЛ?
— Играть против него сложно. Сколько бы я ни общался с центральными защитниками — всем не нравится играть против Кордобы и Дзюбы. Это два самых тяжёлых нападающих для игроков обороны всей нашей лиги, — приводит слова Глебова «Советский спорт».

