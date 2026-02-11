Скидки
Гурцкая предугадал, кто выиграет чемпионский титул РПЛ

Гурцкая предугадал, кто выиграет чемпионский титул РПЛ
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что чемпионом Мир Российской Премьер-Лиги по итогам этого сезона станет футбольный клуб «Краснодар».

«Моё личное мнение: «Краснодар» не остановить. Ну, то есть, мне кажется, что они чемпионы. Они показывают очень сильный футбол (на зимних сборах. — Прим. «Чемпионата»). И это без Кордобы. Усиление? Им точно не нужно было бы усиление, им лишь бы своих не травмировать. Потому что основа-то не тронулась. Жалко, что Перрен этот уехал, например. Обойму чуть ослабил. Ну, не знаю, может, под финиш какого-то игрока возьмут», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Комментарии
