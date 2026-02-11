«Тоттенхэм» объявил об уходе Томаса Франка с поста главного тренера

Английский «Тоттенхэм Хотспур» уволил Томаса Франка с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Клуб принял решение о смене главного тренера мужской команды, и сегодня Томас Франк покинет свой пост.

Томас был назначен в июне 2025 года, и мы были полны решимости предоставить ему время и поддержку, необходимые для совместной работы над будущим. Однако результаты и выступления привели совет директоров к выводу о необходимости смены тренера на данном этапе сезона.

На протяжении всего времени работы в клубе Томас демонстрировал непоколебимую преданность делу, отдавая все силы на развитие клуба. Мы хотели бы поблагодарить его за вклад и пожелать ему всяческих успехов в будущем», — написано в заявлении клуба.

Серия без побед «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге составляет восемь матчей. «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. Команда набрала 29 очков за 26 матчей. На общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занял четвёртое место, заработав 17 очков за восемь игр, и напрямую вышел в 1/8 финала.