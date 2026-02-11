Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кононов сообщил, что воспитанник «Краснодара» Уткин подпишет контракт с «Торпедо»

Кононов сообщил, что воспитанник «Краснодара» Уткин подпишет контракт с «Торпедо»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов сообщил, что воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин вскоре подпишет контракт с московским клубом. Права на центрального полузащитника принадлежат «Ростову». Первую половину текущего сезона Уткин провёл в «Балтике».

«Думаю, уже завтра-послезавтра мы решим вопрос по Уткину с клубом. Думаю, он продолжит выступления в «Торпедо», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Торпедо» после 21 тура Лиги Pari занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-белые сыграют с «Черноморцем» на выезде.

Материалы по теме
«Торпедо» победило «Кыргызалтын» в контрольном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android