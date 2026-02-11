Кононов сообщил, что воспитанник «Краснодара» Уткин подпишет контракт с «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов сообщил, что воспитанник «Краснодара» Даниил Уткин вскоре подпишет контракт с московским клубом. Права на центрального полузащитника принадлежат «Ростову». Первую половину текущего сезона Уткин провёл в «Балтике».

«Думаю, уже завтра-послезавтра мы решим вопрос по Уткину с клубом. Думаю, он продолжит выступления в «Торпедо», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Торпедо» после 21 тура Лиги Pari занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. В следующем матче внутреннего первенства чёрно-белые сыграют с «Черноморцем» на выезде.