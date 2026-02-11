Скидки
«Это меняет мировоззрение». Глебов рассказал, какие важные советы дал ему Челестини

Молодой полузащитник ПФК ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какие важные советы дал ему главный тренер армейцев Фабио Челестини.

— Что тебе лично советует Фабио Челестини?
— Он мне сказал: «Не делай то, чего ты не умеешь. Просто пользуйся своими лучшими качествами и раскрывай талант».

Я вышел против «Динамо» Махачкала на 30 минут и ни разу назад не вернулся. Во время индивидуальной теории Фабио показал пять-шесть моментов, где нас атакуют, а я просто в центре поля стою. Он сказал: «Да, ты забил пять мячей, отдаёшь голевые, но если будешь продолжать играть так, то будешь сидеть на скамейке, несмотря на голевые действия». Когда ты чувствуешь себя игроком стартового состава, а тренер тебе говорит такое, то это меняет твоё мировоззрение, — приводит слова Глебова «Советский спорт».

