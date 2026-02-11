Скидки
Главная Футбол Новости

Олег Кононов раскрыл детали перехода в «Торпедо» Гоцука, Берковского и Цыпченко

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов раскрыл детали перехода в клуб футболистов Кирилла Гоцука, Ильи Берковского и Дмитрия Цыпченко.

«Переход в «Торпедо» Гоцука с Берковским не назовёшь неожиданным. Мы следили за ними, знали, какие проблемы у ребят возникли в турецком клубе. Поэтому выходили на них заранее, разговаривали.

Цыпченко после травмы достаточно хорошо отыграл период в Хабаровске. Мы обратили на него внимание и пригласили.

По этому сбору могу сказать, что все новички хорошо влились в коллектив. Все выполняют требования, которые мы предъявляем. Претензий ни к кому нет», — сказал Кононов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

