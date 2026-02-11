Каладзе: Берлускони позвонил Путину — и война в Грузии вскоре закончилась

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр города Тбилиси Каха Каладзе рассказал, как бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони повлиял на прекращение конфликта в Грузии в 2008 году.

– Поскольку вы пришли в политику, вы, должно быть, чему-то научились и у Берлускони...

– Конечно. Я расскажу вам историю: в 2008 году в Грузии была война, ужасная ситуация. Я пошёл к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил его, может ли он что-нибудь сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре после этого был подписан мирный договор.

Для меня Сильвио был не просто великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего он был прекрасным человеком, — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.