Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каладзе: Берлускони позвонил Путину — и война в Грузии вскоре закончилась

Каладзе: Берлускони позвонил Путину — и война в Грузии вскоре закончилась
Комментарии

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр города Тбилиси Каха Каладзе рассказал, как бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони повлиял на прекращение конфликта в Грузии в 2008 году.

– Поскольку вы пришли в политику, вы, должно быть, чему-то научились и у Берлускони...
– Конечно. Я расскажу вам историю: в 2008 году в Грузии была война, ужасная ситуация. Я пошёл к Берлускони, зная о его хороших отношениях с Путиным, и спросил его, может ли он что-нибудь сделать. Он позвонил ему при мне, и вскоре после этого был подписан мирный договор.

Для меня Сильвио был не просто великим президентом, предпринимателем и политиком. Прежде всего он был прекрасным человеком, — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Каха Каладзе: раньше Серия А была лучшей в Европе, сейчас качества стало меньше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android