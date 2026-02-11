Кечинов: можно было довериться Помазуну, но тренеры «Спартака» делают ставку на Максименко

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что лучшим вратарём красно-белых по состоянию на сегодняшний день является Александр Максименко. Отметим, что «Спартак» ушёл на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«В данный момент в «Спартаке» нет лучше Максименко. Хотя можно было попробовать доверить вратарский пост Помазуну и посмотреть на него в деле. Однако тренеры пока делают ставку на Максименко. Конечно, всё логично. На данный момент он является номером один, поэтому с ним продлевается контракт», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.