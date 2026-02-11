Скидки
Бубнов предположил, на каком месте «Динамо» завершит сезон в РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московское «Динамо» не поднимется выше седьмого места в турнирной таблице Мир РПЛ по итогам этого сезона. На зимний перерыв бело-голубые ушли, занимая 10-е место. За 18 проведённых матчей «Динамо» набрало 21 очко — на 19 меньше, чем у лидирующего «Краснодара».

«Они могут усилиться, но всё. Думаю, на трансферном рынке больше приобретений не будет. Это вот то, что есть (речь о составе «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). И вот с этим, что есть, мне кажется, они… Сейчас, по-моему, на 11-м месте они, и выше седьмого не поднимутся», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
