Томас Франк стал худшим среди тренеров «Тоттенхэма» по среднему набору очков в АПЛ

Датский специалист Томас Франк, который сегодня, 11 февраля, покинул английский «Тоттенхэм Хотспур», стал худшим тренером в истории клуба по среднему набору очков в английской Премьер-лиге среди тех, кто провёл пять и более матчей. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.

За 26 матчей в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» под руководством Томаса Франка набрал 29 очков. В среднем это 1,12 очка за игру.

Серия без побед «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге составляет восемь матчей. «Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026. На общем этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занял четвёртое место, заработав 17 очков за восемь игр, и напрямую вышел в 1/8 финала.