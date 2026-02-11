Скидки
Геннадий Орлов сделал выбор между Глушенковым и Мостовым

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов сделал выбор между атакующими полузащитниками «Зенита» — Максимом Глушенковым и Андреем Мостовым.

«У «Зенита» будет проблема [с лимитом]. Нужно три паспорта. В воротах — российский вратарь, один паспорт есть. В центре защиты Дивеев. Соболев не попадает, если будут играть новые ребята. А третий паспорт кто? Мостовой или Глушенков? Я всё-таки предпочёл бы, чтобы играл Глушенков вместо Мостового», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

Орлов: у «Зенита» нет игровых связей, мяч летит, как булыжник
