Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ливерпуля» Вирц: из матча с «Сити» мы можем извлечь несколько уроков

Игрок «Ливерпуля» Вирц: из матча с «Сити» мы можем извлечь несколько уроков
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о поражении в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Думаю, из матча с «Сити» мы можем извлечь несколько уроков на оставшуюся часть сезона. В конечном итоге это моё личное мнение, возможно, со мной согласятся и другие, мы не заслужили поражения, потому что провели хорошую игру. Конечно, в первом тайме не очень контролировали игру, но и не допустили много голевых моментов.

Мы провели довольно хороший матч, выиграли много единоборств, особенно хорошо сыграли во втором тайме. Оказали давление на команду высокого уровня, думаю, мы видим, что находимся на одном уровне и можем конкурировать с лучшими клубами. Это то, что можем извлечь из этой игры, это также придаст нам уверенности на оставшуюся часть сезона, потому что знаем, что можем навредить любой команде.

С «Сандерлендом» сейчас непростая игра, но мы просто постараемся снова выложиться на полную. Знаем, что игра будет жёсткой, поэтому просто постараемся выложиться на 100% до последней минуты. Надеюсь, заберём домой три очка», — приводит слова Вирца официальный сайт «Ливерпуля».

Материалы по теме
Слот: реальность такова, что мы не соответствуем стандартам «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android