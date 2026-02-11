Игрок «Ливерпуля» Вирц: из матча с «Сити» мы можем извлечь несколько уроков

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о поражении в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (1:2).

«Думаю, из матча с «Сити» мы можем извлечь несколько уроков на оставшуюся часть сезона. В конечном итоге это моё личное мнение, возможно, со мной согласятся и другие, мы не заслужили поражения, потому что провели хорошую игру. Конечно, в первом тайме не очень контролировали игру, но и не допустили много голевых моментов.

Мы провели довольно хороший матч, выиграли много единоборств, особенно хорошо сыграли во втором тайме. Оказали давление на команду высокого уровня, думаю, мы видим, что находимся на одном уровне и можем конкурировать с лучшими клубами. Это то, что можем извлечь из этой игры, это также придаст нам уверенности на оставшуюся часть сезона, потому что знаем, что можем навредить любой команде.

С «Сандерлендом» сейчас непростая игра, но мы просто постараемся снова выложиться на полную. Знаем, что игра будет жёсткой, поэтому просто постараемся выложиться на 100% до последней минуты. Надеюсь, заберём домой три очка», — приводит слова Вирца официальный сайт «Ливерпуля».