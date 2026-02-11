Эдуард Мор: Максименко — первый номер «Спартака», с ним заслуженно продлили контракт

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новость о пролонгации контракта голкипера Александра Максименко с московским клубом. Накануне в СМИ появилась информация, что стороны продлили соглашение до 2027 года. При этом ближайшим летом клуб и игрок могут обсудить ещё более долгосрочное сотрудничество.

«С Максименко абсолютно заслуженно продлили контракт. Я только поддерживаю. Понятно, что у всех вратарей бывают некие спады, но он однозначный первый номер, поэтому сделать на него ставку — абсолютно верно», — сказал Эдуард Мор в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.