Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: Максименко — первый номер «Спартака», с ним заслуженно продлили контракт

Эдуард Мор: Максименко — первый номер «Спартака», с ним заслуженно продлили контракт
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новость о пролонгации контракта голкипера Александра Максименко с московским клубом. Накануне в СМИ появилась информация, что стороны продлили соглашение до 2027 года. При этом ближайшим летом клуб и игрок могут обсудить ещё более долгосрочное сотрудничество.

«С Максименко абсолютно заслуженно продлили контракт. Я только поддерживаю. Понятно, что у всех вратарей бывают некие спады, но он однозначный первый номер, поэтому сделать на него ставку — абсолютно верно», — сказал Эдуард Мор в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Кечинов: можно было довериться Помазуну, но тренеры «Спартака» делают ставку на Максименко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android