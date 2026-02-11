Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Талалаев — о зимних сборах «Балтики»: я горд за ребят и свой тренерский штаб

Андрей Талалаев — о зимних сборах «Балтики»: я горд за ребят и свой тренерский штаб
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе своей команды на зимних тренировочных сборах. Калининградцы проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.

«Вчера у нас была одна из самых тяжёлых тренировок. Ночью мне прислали цифры, и я могу сказать, что за наши 13 лет работы ни одна команда не была так готова, как эта. Я горд за ребят и свой тренерский штаб. Два‑три человека работают по индивидуальной программе, потому что у них есть определённое мышечное напряжение. Да, ребята подходят к границам возможностей. Я удовлетворён тем, как работает команда. Понятно, что это тяжело», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров Мир РПЛ этого сезона «Балтика», набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Талалаев высказался о возможном переходе в «Балтику» защитника ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android