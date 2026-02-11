Андрей Талалаев — о зимних сборах «Балтики»: я горд за ребят и свой тренерский штаб

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о работе своей команды на зимних тренировочных сборах. Калининградцы проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.

«Вчера у нас была одна из самых тяжёлых тренировок. Ночью мне прислали цифры, и я могу сказать, что за наши 13 лет работы ни одна команда не была так готова, как эта. Я горд за ребят и свой тренерский штаб. Два‑три человека работают по индивидуальной программе, потому что у них есть определённое мышечное напряжение. Да, ребята подходят к границам возможностей. Я удовлетворён тем, как работает команда. Понятно, что это тяжело», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров Мир РПЛ этого сезона «Балтика», набрав 35 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.