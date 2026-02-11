Скидки
Кирилл Глебов назвал защитника из РПЛ, против которого сложнее всего играть

Молодой полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов обозначил, против какого защитника в Мир Российской Премьер-Лиге ему сложнее всего играть. Скоростной вингер армейцев выделил футболиста «Зенита» Густаво Мантуана, который в петербургской команде переквалифицировался из полузащитника во флангового оборонца.

— Какого защитника почти невозможно «отвозить» в РПЛ?
— Против Густаво Мантуана из «Зенита» мне было прям тяжело. За 80 минут я три раза получил мяч, и каждый раз терял. Тогда я очень плохо провёл матч, играя против него, — приводит слова Кирилла Глебова интернет-портал «Советский спорт».

