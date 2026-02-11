Нападающий «Барселоны» Рашфорд пропустит матч Кубка Испании с «Атлетико» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд не примет участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» 12 февраля из-за повреждения колена. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

«Маркус Рашфорд испытывает боль в левом колене после удара, полученного в субботнем матче с «Мальоркой» на «Камп Ноу». Игрок пропустит матч Кубка Испании с «Атлетико Мадрид» в четверг», — написано в сообщении клуба.

«Барселона» разгромила «Мальорку» со счётом 3:0 в матче 23-го тура чемпионата Испании. Маркус Рашфорд был заменён на 67-й минуте.

В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний Маркус Рашфорд провёл 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Также на его счету три игры, один гол и одна результативная передача в Кубке Испании. В Лиге чемпионов он выходил на поле в восьми матчах, забил пять мячей и оформил три голевые передачи.