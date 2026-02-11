Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Барселоны» Рашфорд пропустит матч Кубка Испании с «Атлетико» из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Рашфорд пропустит матч Кубка Испании с «Атлетико» из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд не примет участие в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» 12 февраля из-за повреждения колена. Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Маркус Рашфорд испытывает боль в левом колене после удара, полученного в субботнем матче с «Мальоркой» на «Камп Ноу». Игрок пропустит матч Кубка Испании с «Атлетико Мадрид» в четверг», — написано в сообщении клуба.

«Барселона» разгромила «Мальорку» со счётом 3:0 в матче 23-го тура чемпионата Испании. Маркус Рашфорд был заменён на 67-й минуте.

В текущем сезоне чемпионата Испании 28-летний Маркус Рашфорд провёл 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал семь голевых передач. Также на его счету три игры, один гол и одна результативная передача в Кубке Испании. В Лиге чемпионов он выходил на поле в восьми матчах, забил пять мячей и оформил три голевые передачи.

Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, сыграет ли с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android