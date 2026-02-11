Скидки
Каладзе рассказал, что обсуждал с Шевченко события на Украине

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр города Тбилиси Каха Каладзе рассказал, что обсуждал с известным в прошлом футболистом Андреем Шевченко происходящее на Украине.

– Правда ли, что вы со своим другом Шевченко спорили о конфликте (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата») на Украине?
– Да. Мы говорили об этом несколько раз. Мы в Грузии пережили нечто подобное. Это ужасно. Но главный вопрос для меня один: куда всё это нас ведёт? И я не могу найти ответ, — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.

С конца февраля 2022 года Вооружённые силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине.

Каладзе: Берлускони позвонил Путину — и война в Грузии вскоре закончилась
