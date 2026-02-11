Игрок ЦСКА Глебов: четыре очка отставания — это ничто. Два матча, и ты уже на первом месте

Молодой полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов высказался о турнирном положении своей команды. Армейцы ушли на зимний перерыв на четвёртом месте в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

— Кого ты можешь назвать главным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство?

— По первому кругу выделю игру «Краснодара». Это очень высококлассная команда, кажется, что без слабых сторон. По-футбольному против них было тяжело.

— Сейчас ЦСКА отстаёт от «Краснодара» на четыре очка. Для тебя это много?

— Четыре очка — это ничто. Два матча, и ты уже на первом месте. В том году мы были в 10 очках от третьего места, а по итогу провели 15 матчей без поражений и забрали медали, — приводит слова Кирилла Глебова интернет-портал «Советский спорт».