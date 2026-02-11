Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Глебов: четыре очка отставания — это ничто. Два матча, и ты уже на первом месте

Игрок ЦСКА Глебов: четыре очка отставания — это ничто. Два матча, и ты уже на первом месте
Комментарии

Молодой полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов высказался о турнирном положении своей команды. Армейцы ушли на зимний перерыв на четвёртом месте в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

— Кого ты можешь назвать главным конкурентом ЦСКА в борьбе за чемпионство?
— По первому кругу выделю игру «Краснодара». Это очень высококлассная команда, кажется, что без слабых сторон. По-футбольному против них было тяжело.

— Сейчас ЦСКА отстаёт от «Краснодара» на четыре очка. Для тебя это много?
— Четыре очка — это ничто. Два матча, и ты уже на первом месте. В том году мы были в 10 очках от третьего места, а по итогу провели 15 матчей без поражений и забрали медали, — приводит слова Кирилла Глебова интернет-портал «Советский спорт».

Материалы по теме
Кирилл Глебов назвал защитника из РПЛ, против которого сложнее всего играть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android