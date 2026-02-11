Скидки
Португальский агент: Роналду и Месси в одной команде — это красиво, но нереально

Португальский агент: Роналду и Месси в одной команде — это красиво, но нереально
Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на новости, что владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет объединить в своём клубе двух легендарных футболистов - Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец уже выступает в составе «Интер Майами», а португалец в данный момент играет за саудовский «Аль-Наср».

«Я думаю, что по разным причинам переход Роналду в «Интер Майами» нереален. У Криштиану есть контракт с «Аль-Насром», который он будет соблюдать. Свой бойкот в Саудовской Аравии он уже завершил. С юридической точки зрения этот трансфер невозможен. Пока этому не суждено сбыться.

Это было бы красиво. Но я не думаю, что Роналду и Месси сами бы хотели играть в одной команде. Они могут выступать друг против друга в одном чемпионате, но не в одном клубе — вряд ли они в этом заинтересованы», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Роналду и Месси могут воссоединиться в «Интер Майами» — TCR
