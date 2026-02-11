Олег Кононов оценил игру «Торпедо» в контрольном матче с «Кыргызалтыном»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о контрольном матче с «Кыргызалтыном» из Кыргызстана (2:1).

— Олег Георгиевич, сегодня получились два совершенно разных по содержанию тайма: и по контролю мяча, и по давлению, и по экспрессии в действиях игроков. Как игра с «Кыргызалтыном» виделась вам с тренерского мостика?

— Ребята получили определённые задания на игру. Кто-то выполнил их лучше, кто-то — немного хуже. Сказывается и фактор усталости, поэтому где-то что-то не получалось, но в целом мы доминировали. К сожалению, пропустили мяч в самой концовке, хотя незадолго до этого сами имели два отличных момента. Пропустили, но и создали достаточно: и в первом, и во втором тайме могли забивать больше.

— Сегодня, как и в большинстве матчей на сборах, вы задействовали два разных состава. Какая основная задача стояла перед игроками в каждом из таймов?

— Детали установки останутся внутри команды. Сейчас мы отрабатываем определённые взаимодействия, смотрим связки на флангах и то, как команда играет по линиям. От этого в дальнейшем будет зависеть определение стартового состава, который начнёт чемпионат. У нас ещё есть время и есть над чем работать — мы продолжаем этот процесс, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.