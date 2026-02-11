«Ахмат» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Барсом»
Сегодня, 11 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ахмат» и «Барс» из Кыргызстана. Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Не начался
Барс
Каракол, Кыргызстан
Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Самородов, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе.
«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.
«Барс» завершил сезон-2025 чемпионата Кыргызстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 61 очко за 26 игр.
