«Ахмат» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Барсом»

Сегодня, 11 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ахмат» и «Барс» из Кыргызстана. Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Самородов, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Барс» завершил сезон-2025 чемпионата Кыргызстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 61 очко за 26 игр.