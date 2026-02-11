Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Барсом»

«Ахмат» опубликовал стартовый состав на контрольный матч с «Барсом»
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ахмат» и «Барс» из Кыргызстана. Команды будут играть в Белеке (Турция). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Не начался
Барс
Каракол, Кыргызстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Сидоров, Ндонг, Цаке, Богосавац, Гадио, Пряхин, Самородов, Касинтура, Садулаев, Мелкадзе.

«Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 40 очков.

«Барс» завершил сезон-2025 чемпионата Кыргызстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 61 очко за 26 игр.

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил о переходе полузащитника из «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android