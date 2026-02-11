Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру московского «Динамо» в товарищеских матчах зимнего межсезонья. Он дал положительный отзыв на выступления бело-голубых.

«Мне, кстати, «Динамо» понравилось по игре. У них сбалансированная игра была в матче с «Зенитом». У «Динамо» состав, модель игры… За счёт того, что пришёл Шаронов, в обороне порядок — он за этим следит. Ну а Жирков — это для куража, он должен вдохновить игроков, ведь сам всегда играл с большим вдохновением», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.