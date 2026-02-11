Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов оценил игру московского «Динамо»

Геннадий Орлов оценил игру московского «Динамо»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру московского «Динамо» в товарищеских матчах зимнего межсезонья. Он дал положительный отзыв на выступления бело-голубых.

«Мне, кстати, «Динамо» понравилось по игре. У них сбалансированная игра была в матче с «Зенитом». У «Динамо» состав, модель игры… За счёт того, что пришёл Шаронов, в обороне порядок — он за этим следит. Ну а Жирков — это для куража, он должен вдохновить игроков, ведь сам всегда играл с большим вдохновением», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Материалы по теме
Геннадий Орлов ответил, есть ли в «Зените» перебор с бразильцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android