Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит лучше, чем «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о московском ЦСКА, который стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ — 2026. В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают четвёртое место.

«Не думаю, что они повалятся. И сейчас, в принципе, их особо никто не хвалит, просто констатируют факт, что команда очень хорошо сбалансирована. И, судя по всему, будет очень хорошо готова к старту. К весеннему. Если бы не у «Краснодара» такой состав… У них ещё и календарь полегче. Если бы не «Краснодар», я бы сказал, что они могут и за золото побороться. Потому что сейчас они выглядят лучше, чем «Зенит», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

