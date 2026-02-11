Скидки
«Локомотив» интересуется Мохеби, Щетининым и Пестряковым

Московский «Локомотив» запросил информацию об условиях потенциального трансфера Мохаммада Мохеби и Кирилла Щетинина из «Ростова», а также Дмитрия Пестрякова из «Акрона». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все три игрока наравне с Иваном Олейниковым из «Крыльев Советов» присутствуют в шорт-листе московского клуба. Вполне возможно, что по одному из них будет сделано конкретное предложение о переходе.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Ранее главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов заявлял, что команде нужна свежая кровь.

