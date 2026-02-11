«Ростов» сообщил стартовый состав на контрольный матч с «Чжэцзян Профешнл»

Сегодня, 11 февраля, состоится контрольный матч, в котором встретятся российский «Ростов» и китайский «Чжэцзян Профешнл». Команды будут играть в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Мелёхин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Сулейманов.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.

«Чжэцзян» завершил сезон-2025 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт» (66).