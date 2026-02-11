«Жёсткий футболист». Глебов оценил новичка ЦСКА Баринова

Молодой полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов оценил новичка армейской команды — опорного полузащитника Дмитрия Баринова.

— Переход Баринова — это сильное подспорье для борьбы за чемпионство?

— Конечно, когда переходит сильный игрок – это только в плюс, тем более он русский.

— По первым тренировкам что можешь сказать о нём с игровой точки зрения?

— Дима – жёсткий футболист, с первой тренировки начал показывать, что он здесь не ради шуток. Как он участвует в единоборствах в играх, так и на тренировках.

— Он мяч вместе с ногами вырывает?

— С ногами, руками, со всем. Он постоянно бегает, подсказывает. Для нас он добряк, а для других агрессивный – это большой плюс, — приводит слова Глебова интернет-портал «Советский спорт».