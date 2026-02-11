Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жёсткий футболист». Глебов оценил новичка ЦСКА Баринова

«Жёсткий футболист». Глебов оценил новичка ЦСКА Баринова
Комментарии

Молодой полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов оценил новичка армейской команды — опорного полузащитника Дмитрия Баринова.

— Переход Баринова — это сильное подспорье для борьбы за чемпионство?
— Конечно, когда переходит сильный игрок – это только в плюс, тем более он русский.

— По первым тренировкам что можешь сказать о нём с игровой точки зрения?
— Дима – жёсткий футболист, с первой тренировки начал показывать, что он здесь не ради шуток. Как он участвует в единоборствах в играх, так и на тренировках.

— Он мяч вместе с ногами вырывает?
— С ногами, руками, со всем. Он постоянно бегает, подсказывает. Для нас он добряк, а для других агрессивный – это большой плюс, — приводит слова Глебова интернет-портал «Советский спорт».

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Глебов: четыре очка отставания — это ничто. Два матча, и ты уже на первом месте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android