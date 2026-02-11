Константин Тюкавин: у меня на «Спартак» всегда особенный настрой

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что у него будет особенный настрой на матчи со «Спартаком» в Фонбет Кубке России, а победа в турнире станет одной из основных задач в весенней части сезона. «Динамо» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России в марте.

— Личная и командная цель на весну?

— Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок — приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать вёсла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее.

— На матчи со «Спартаком» у команды будет тройной настрой?

— Спросите у ребят. У меня на «Спартак» всегда особенный настрой, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».