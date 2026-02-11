Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин: у меня на «Спартак» всегда особенный настрой

Константин Тюкавин: у меня на «Спартак» всегда особенный настрой
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что у него будет особенный настрой на матчи со «Спартаком» в Фонбет Кубке России, а победа в турнире станет одной из основных задач в весенней части сезона. «Динамо» сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России в марте.

— Личная и командная цель на весну?
— Помогать команде подниматься в турнирной таблице и выиграть трофей в Кубке. Кубок — приоритет? Ну и в чемпионате не нужно бросать вёсла, потому что ситуация там нехорошая. И чемпионат, и Кубок важны. Но Кубок важнее.

— На матчи со «Спартаком» у команды будет тройной настрой?
— Спросите у ребят. У меня на «Спартак» всегда особенный настрой, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит лучше, чем «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android