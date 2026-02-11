Скидки
Александр Бубнов прокомментировал слова Аршавина про Соболева

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание Андрея Аршавина о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. Аршавин отметил, что форвард сине-бело-голубых во время бега хромает.

«Соболев никогда не был игроком стартового состава. Там Кассьерра играл, Лусиано, а он… Третий вариант. И в Соболеве не сомневался только Семак. А остальные, даже Медведев этот, генеральный директор, он сомневался. Он категорически против был. Понимаешь? Что касается бега… Да, у него своеобразный бег. Потом он не отличается высокой скоростью. Аршавин всё правильно сказал. Он не оскорбил Соболева, а констатировал факт просто. И всё», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Александр Бубнов: ЦСКА сейчас выглядит лучше, чем «Зенит»
