Шикунов: сезон в «Спартаке» тяжёлый не только для Максименко — нельзя всё валить на него

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на новость о пролонгации контракта голкипера Александра Максименко с московским клубом. Накануне в СМИ появилась информация, что стороны продлили соглашение до 2027 года.

«Сезон тяжёлый не только для Максименко. Просто вратарь — последняя позиция. Нельзя всё валить на Сашу. Сколько лет Максименко уже стоит? Плюс у него российский паспорт. Если найдут кого-то сильнее, пусть Максименко с ним борется. Но на сегодняшний день он первый. Максименко сильнее Помазуна. Всё видно по тренировочному процессу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

